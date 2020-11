Kostenpflichtiger Inhalt: Nettetalerin berichtet über Studium in der Corona-Krise : Allein daheim - Studieren trotz Pandemie

Nina Klueschewski aus Nettetal-Leuth hat ihr Studium an der Fontys Hochschule begonnen. Wegen der Corona-Krise lernt sie meist zu Hause. Foto: Ester Ana Hädicke

Kaldenkirchen Onlinevorlesungen statt munteres Campus-Leben: So startete Nina Klueschewski aus Leuth ihr Studium an der Fontys Hochschule, Constanze Thome studiert dort im vierten Semester. Was sich beide Studentinnen jetzt wünschen.