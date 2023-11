Ratsbeschluss Nettetal wird Chancen für „grünen Wasserstoff“ ausloten

Nettetal hinkt hinterher und will voran preschen. 24 Prozent des Stromverbrauchs in Nettetal wurden 2022 aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt. Diese Zahlen nannte Guido Gahlings, Vorsitzender der Grünen-Fraktion und Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, in der Sitzung des Stadtrates. Die Energie wurde überwiegend mit Photovoltaik, also solar, weniger mit Windkraft erzeugt. Doch egal womit, Nettetal liegt mit seinen 24 Prozent weit unter dem Bundesdurchschnitt von 46,2 Prozent. Doch es stand ein Antrag der CDU zum Thema Wasserstoff auf der Tagesordnung des Stadtrates: Sie forderte eine Studie, wie Nettetal zu einem Wirtschaftsstandort für „grünen“ Wasserstoff, möglichst mit eigener Wasserstoffproduktionsstätte werden kann.