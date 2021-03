Wohnen in Nettetal : Studentenbuden für Singles öffnen

Das Studentenwohnhaus am Ring/Buschstraße in Kaldenkirchen wurde für Studierende der Fontys-Hochschule im benachbarten Venlo gebaut. Doch durch zunehmenden Online-Unterricht sind die Wohnungen vor Ort nicht mehr so stark nachgefragt. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Nettetal Studentenbuden stehen in Corona-Zeiten leer, weil zunehmend online gelehrt wird. Sozialer Wohnungsbau ist insgesamt ein Auslaufmodell. Aber die Baugesellschaft hat mögliche Lösungen ins Auge gefasst.

In den verschiedenen Ortsteilen von Nettetal gibt es relativ viele Sozialwohnungen. Aber sie sind ein Auslaufmodell, da die Mietpreis-Bindung ausläuft. Wer vor Jahren mit öffentlichen Mitteln gebaut hatte, war an eine bestimmte Zeitvorgabe gebunden, in der die Wohnungen entsprechend günstig an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vermietet wurden. Die in den 1960er und 70er Jahren auf diesem Weg errichteten Mietwohnungen fallen nun aus der Bindung und stehen für die günstige Vermietung nicht mehr zur Verfügung. Oft ist es auch so, dass dann Sanierungsmaßnahmen anfallen und die können mittels weiterer niedriger Mieteinnahmen nicht finanziert werden.