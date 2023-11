Zusammenstoß in Nettetal Unfall auf Kreuzung – beide Fahrer wollen Grün gehabt haben

Am Sonntag gegen 11.20 Uhr sind an der Kreuzung Kaldenkirchener Straße/Hampoel/Deller Weg zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrer sagen aus, sie seien bei grüner Ampel auf die Kreuzung gefahren. Ein 63-jähriger Nettetaler wollte nach links in die Straße Hampoel abbiegen. Für ihn habe die Linksabbieger-Ampel Grün gezeigt, gab er laut Polizei zu Protokoll – demnach müsste der ihm entgegen kommende 79-Jährige, ebenfalls aus Nettetal, der geradeaus in Richtung Straelen fahren wollte, Rot gehabt haben. Der 79-Jährige widerspricht dieser Darstellung jedoch: Er habe zunächst an der Rot zeigenden Ampel gewartet und sei angefahren, als er Grün bekam. Seine 77-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.