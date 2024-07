Verkehr in Nettetal Bürgermeister verteidigt Plan für Fahrradstraße

Menschen mit eingeschränkter Mobilität sollten „keinesfalls diskriminiert werden“, wenn ein Teilstück der Wevelinghover Straße in Lobberich zur Fahrradstraße umgestaltet wird. Das hat Bürgermeister Christian Küsters protestierenden Anliegern in einem Schreiben versichert. Insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität werde es Parkplätze an der Straße geben. Dass im Zuge der Umwidmung Stellflächen für Pkw verschwinden sollen, ist ein Umstand, der Gewerbetreibende, Arztpraxen und Apotheken entlang der Straße zum Protest veranlasst hat. Ältere und gehbehinderte Patienten müssten dann inakzeptabel lange Weg zu den Praxen bewältigen, befürchten sie. Eine Unterschriftensammlung, an der sich auch Patienten und Kunden beteiligten, brachte 950 Unterschriften zusammen.