Angeklagter kommt aus Nettetal : Streit in Asylbewerber-Unterkunft

Nettetal/Krefeld Wegen Sachbeschädigung und Drogenbesitz verhängte das Krefelder Amtsgericht eine Haftstrafe für einen 26-Jährigen Mann aus Nettetal.

Vor dem Krefelder Amtsgericht fiel jetzt das Urteil gegen einen 26-Jährigen, der in Nettetal wohnt. Der junge Mann erhielt unter anderem wegen Sachbeschädigung und wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eine Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung. Der drogenabhängige Angeklagte ist mehrfach vorbestraft.

Konkret hatte die Staatsanwaltschaft dem nun Verurteilten vorgeworfen, im August 2020 die Zimmertür eines 38-Jährigen in einer Nettetaler Asylbewerber-Unterkunft eingetreten zu haben. Im Anschluss habe er dann Geld von dem Mann gefordert. Nachdem dieser sich jedoch geweigert hatte, ihm Bares zu geben, schlug der Angreifer ihn, laut Anklageschrift, mit einer Suppenkelle sowie mit der Faust. Der so Attackierte sei dabei am Kopf und am Ellbogen verletzt worden.