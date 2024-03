Veranstaltung in Nettetal Streetfood Festival kommt nach Hinsbeck

Wer sich einen Eindruck verschaffen will, was ihn in Nettetal erwartet, kann das vom Freitag, 5. April, bis Sonntag, 7. April, auf dem Marktplatz in Straelen tun. Die Nachbarstadt ist eine der Stationen auf einer Tour, bei der die Agentur solche Festivals aufzieht. Im Juni sind Wassenberg und Niederkrüchten an der Reihe, im Juli Kempen. „Das Kerngebiet der Veranstaltungsreihe umfasst den Niederrhein, das Münsterland, Teile des Ruhrgebiets sowie die Bundesländer Niedersachsen und Rheinland Pfalz, einige ausgewählte Top Locations werden auch deutschlandweit bespielt“, so die Selbstdarstellung des Unternehmens.