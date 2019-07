Nettetal : Nettetal will Zertifizierung „StadtGrün naturnah“

Nettetal Eine Labeling-Komission besuchte die Seenstadt und machte sich ein Bild. Gegen Ende des Jahres soll es eine Bewertung geben.

Seit Beginn des Jahres nimmt Nettetal am Labeling-Verfahren teil. Bürgermeister Christian Wagner (CDU) nahm dazu nun am Baubetriebshof Uwe J. Messer und Stefanie Herbst vom „Bündnis Kommunen für Biologische Vielfalt“ in Empfang und unterstrich „das fortlaufende und engagierte Handeln der Stadt Nettetal im Sinne eines naturnahen Stadtgrüns und der Biodiversität“. Daneben präsentierte sich die Stadtverwaltung mit ihren Projekten im Bereich der biologischen Vielfalt. Dazu gehörte ein Besuch ausgewählter Grünanlagen rund um das Windmühlenbruch, den Friedhof in Lobberich, am Niedieckpark und am Wasserturm sowie an der Ginkesweide in Hinsbeck.