Schwimmen in der Natur verboten Wieder ein Jahr ohne Bad im See?

„Seenstadt“ nennt sich Nettetal – schließlich hat sie einige schöne Exemplare. Allein: Schwimmen ist schon seit Längerem in keinem davon mehr möglich – zumindest nicht auf legale Weise. Es herrscht Badeverbot, was allerdings in den vergangenen Sommern nicht alle abgehalten hat, dort ins Wasser zu waten oder zu springen. Baden im Natursee ist offenbar beliebt – und sollte nach Meinung der Nettetaler CDU auch in mindestens einem See wieder möglich sein. Im Mai, genauer: Im Mai 2021, hat sie die Stadtverwaltung um Prüfung gebeten, was möglich. Ein endgültiges positives Ergebnis liegt noch vor. Also, still ruht der See?