Aktion in Nettetal : Bürger kehren, Stadt stellt Laubcontainer auf

Aktion in Nettetal

Nettetal Auch in diesem Jahr stellt die Stadt Nettetal Bürgern, die aufgrund der Anliegerreinigungspflicht Laub von städtischen Bäumen von Gehwegen beziehungsweise Fahrbahnen entsorgen müssen, dafür Laubcontainer zur Verfügung.

Diese werden nach Angaben der Stadt im Laufe der 42. Kalenderwoche, spätestens bis zum 21. Oktober 2022, wieder an den folgenden Standorten aufgestellt.

Breyell Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof

Es dürfen außer unverpacktem Laub von städtischen Bäumen keine anderen Abfälle in die Container geworfen werden, auch keine weiteren Bio- oder Gartenabfälle. Darauf weist die Stadt ausdrücklich hin. Auch darf nichts neben die Container gestellt werden. Sollte ein Container einmal voll sein, wird gebeten, bis zur nächsten Leerung zu warten. Geleert wird freitags und montags.

Laub von Grundstücken und Gehwegen darf nicht in die Straßenrinne gekehrt werden, mahnt die Stadt. Denn dadurch komme es regelmäßig zu Verstopfungen in der Kehrmaschine. Außerdem seien Laubhaufen in der Straßenrinne Verkehrshindernisse.