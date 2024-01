Denkmäler in Nettetal Stammenmühle brachte Krönung der Queen aufs Festland

In den folgenden Jahren wurde die Mühle in eine Wohnung umgebaut, doch waren immer wieder umfangreiche Reparaturen am Baukörper nötig. 1994 ging der Besitz an die Tochter Anne Funken, verheiratet mit dem Geigenbaumeister Bernhard Zanders. Sie errichteten im Innern „die höchste Geigenbauwerkstatt am Niederrhein“. Ein zusätzliches Highlight sind die Kammerkonzerte, die regelmäßig im Untergeschoss der Mühle stattfinden. 2021 wurde das Bauwerk bislang letztmalig renoviert. Dabei wurden neue Querruten und Flügel, teilweise aus Stahl, angebracht. Dazu gründete sich ein „Förderverein Stammenmühle“, der nun den Erhalt unterstützt.