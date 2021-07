Neue Konzepte für die Mobilität in Nettetal : Stadtwerke fahren auf Mobilitätswende ab

Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert Dieling (links) und Bürgermeister Christian Küsters probieren die E-Lastenräder der Stadtwerke schon einmal aus. Die Stadtwerke verleihen die Räder zurzeit kostenlos an Interessenten. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Die Stadtwerke verleihen drei E-Lastenfahrräder. Zwei Wochen kann man diese kostenfrei testen. Die Stadtwerke sammeln damit Erfahrungen für die Klimaschutzsiedlung. Welche Chance RP-Leser für die Herbstferien haben

Im benachbarten Venlo gehören Lastenräder bereits zum Stadtbild. In Nettetal sind sie noch eher selten anzutreffen – aber sie erfreuen sich überall steigender Beliebtheit. Im Zusammenhang mit der Klimaschutzsiedlung, die die Stadtwerke am Juiser Feld planen, kamen die Planer dazu, sich intensiver mit Lastenfahrrädern zu beschäftigen, vor allem mit Share-Modellen. Doch solange bis die Siedlung fertiggebaut und bezogen ist, wollte man bei den Stadtwerken nun auch nicht wieder warten.

So verleihen die Stadtwerke seit Mitte Mai drei Lastenfahrräder. Norbert Dieling, Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal, sieht dies als einen weiteren konsequenten Schritt in Richtung Mobilitätswende. „Durch die aktuellen Kaufprämien sind sie für viele eine praktische und klimafreundliche Alternative zum Auto“, so Dieling. „Mit dem Verleih möchten wir diese umweltfreundliche und gesundheitsfördernde Mobilität auch Nettetaler Bürgerinnen und Bürgern nahebringen.“

Info In den Herbstferien ein E-Lastenfahrrad testen Zwei Wochen lang kann jeder, der möchte, die E-Lastenfahrräder ausgiebig testen. Exklusiv stellen die Stadtwerke ihre E-Lastenfahrräder vom 11. bis 18. Oktober drei Testern für jeweils eine Woche zur Verfügung. Auf der Homepage Forumlar unter „E-Lastenfahrräder“ ausfüllen. Drei Tester werden ausgelost.

Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) freut dies. Zur Präsentation auf dem Gelände der Stadtwerke in Kaldenkirchen kam er aus dem Rathaus in Lobberich passend mit dem E-Bike. Er nahm den Radweg über die alte Bahntrasse und war in etwa genauso schnell vor Ort wie mit dem Auto. Mit einem Lastenrad hätte er etwas mehr Zeit gebraucht, denn die Drängelgitter an Übergängen zu anderen Straßen sind für Lastenräder zu eng. Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes, das gerade erarbeitet wird, soll dieses Problem bereits angegangen werden. Die Stadt sammelt weitere Anregungen. Bürgermeister Christian Küsters: „Wir freuen uns, dass die Stadtwerke hier ein neues Angebot schaffen und hoffen, dass die Nutzer ihre Erfahrungen mit den Lastenräder mit einbringen.“

Zwei Wochen lang kann jeder, der will und ausgelost wird, die E-Lastenfahrräder ausgiebig testen. Die Kosten tragen komplett die Stadtwerke. Dieling: „Aufgrund der regen Nachfrage haben wir den Zeitraum von drei auf zwei Wochen reduziert. So kommen hoffentlich möglichst viele Interessierte in den Genuss der Räder.“ Bis zu den Herbstferien in NRW sind die Räder bereits komplett ausgebucht. Für die Ferien gibt es noch Kapazitäten (siehe Info-Kasten). Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Modelle: Babboe Go hat eine praktische abschließbare Türe in der Transportbox, die Platz für zwei Kinder und einen Hund bietet. Das Modell Babboe Curve hat Platz für bis zu vier Kinder und ist auch für eine Maxi Cosi geeignet. In der Transportbox sitzen die Kinder höher als in einem Fahrradanhänger und sind dadurch weniger den Autoabgasen ausgesetzt. Die hohen Seitenwände und Anschnallgurte schützen die Kinder vor dem Rausfallen.