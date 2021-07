Jubiläum in der Stadt Nettetal : „Wir setzen auf erneuerbare Energien“

Die Stadtwerke Nettetal in Kaldenkirchen in den 1970er Jahren: Heute entsteht auf dem Gelände der Hauptverwaltung ein neuer Anbau. Foto: Stadtwerke

Nettetal Die Stadtwerke Nettetal bestehen jetzt seit 50 Jahren. Das Unternehmen ist für die Zukunft gut gerüstet. Mit E-Lastenrädern und der Modellsiedlung Juiser Feld geht das städtische Unternehmen neue Wege.

Eigentlich beginnt die Erfolgsgeschichte der Stadtwerke Nettetal schon im Jahr 1887, als das Steinkohlegaswerk der Firma Niedeck auf der oberen Breyeller Straße rund 100 Familien mit Gas versorgt, damit sie kochen und heizen können. Es folgen Gasanstalten und Wasser- und Elektrizitätswerke für die gesamte Region. Schließlich werden die Stadtwerke Nettetal am 24. Juni 1971 nach dem Zusammenschluss der Städte Kaldenkirchen, Lobberich und der Gemeinden Breyell, Hinsbeck und Leuth zur Stadt Nettetal gegründet. Innerhalb von 50 Jahren haben sich die Stadtwerke vom kleinen Versorger zum erfolgreichen mittelständischen Unternehmen und Vorreiter in Klimaschutzprojekten entwickelt. Aufgrund der Corona-Lage gibt es im Jubiläumsjahr keine große Feier.

Ein bedeutender Meilenstein in der Stadtgeschichte war, als die Stadtwerke Nettetal 1995 das Stromnetz von RWE übernommen hat. Vom kleinen Betrieb, der sich um die Strom-, Gas- und Wasserversorgung in Nettetal kümmert, haben sich die Stadtwerke zu einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen entwickelt. Heute befassen sich die Stadtwerke immer noch mit der Verteilung und Lieferung von Energie und Wasser, allerdings hat sich das Portfolio enorm vergrößert. Der Versorger entwickelt stetig neue Energiedienstleistungen, betreibt das Nettebad, eine Saunalandschaft, die Straßenbeleuchtung sowie Stromtankstellen, erstellt Konzepte für die lokale Energie- und Mobilitätswende und arbeitet eng verzahnt mit der Stadt und dem örtlichen Handwerk zusammen.

Unter der Dachmarke „Mein Sonnendach“ bieten die Stadtwerke Nettetal verschiedene Dienstleistungen rund um die Photovoltaik von der Planung über den Bau sowie der kaufmännischen sowie technischen Abwicklung an. Auch die geplante Klimaschutzsiedlung im Juiser Feld und der Neubau des eigenen Verwaltungsgebäudes an der Leuther Straße stehen ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Ergänzt werden diese Projekte vom Umweltunterricht an Nettetaler Schulen, Umweltprojekten in Kindergärten und einem Förderprogramm für Sport, Soziales und Kultur.