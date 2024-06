Führungswechsel in Nettetal Stadtwerke bekommen einen neuen Chef

Steffens wohnt in Viersen und hat nach Angaben der Stadtwerke seinem Studienabschluss als Diplom-Ingenieur (FH) der Ver- und Entsorgungstechnik mit der Fachrichtung Kommunal- und Umwelttechnik umfangreiche Berufserfahrungen im Bereich der Stadtwerkelandschaft gesammelt. Die NEW Netz, bei der er mehrere Jahre als Geschäftsführer tätig war, habe Steffens auf eigenen Wunsche verlassen, erklärte die NEW Netz in einer Pressemitteilung, in der sie die ab 1. Januar 2023 greifende Nachfolgeregelung in ihrer Unternehmensspitze ankündigte. Der räumliche Zuschnitt von Steffens neuem Aufgabengebiet fällt in Nettetal etwas kleiner aus. Denn die NEW Netz ist eigenen Angaben zufolge als Verteilnetzbetreiber in der Stadt Mönchengladbach sowie in den Regionen Kreis Heinsberg, Teilen des Kreises Viersen und des Rhein-Kreises Neuss für Planung, Ausbau, und Betrieb von rund 10.000 Kilometer Strom-, 4.100 Kilometer Erdgas- und 3.000 Kilometer Trinkwasserverteilnetz und 2.450 Kilometer Straßenbeleuchtungsnetz zuständig.