Wieder Problem in Nettetal Bibliothek hat einen Dachschaden

Man hätte sich auf einer Zeitreise wähnen können: Das gläserne Dach der Stadtbibliothek in Breyell ist undicht, bei Regen tropft es in den Nutzerbereich – eine Reparatur ist dringend nötig. So hieß es in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses des Stadtrates. Und so hatte es bereits 2012 einmal geheißen: Wegen schadhafter Dichtungen dringe Regen durch das Glasdach in den Veranstaltungsraum, monierte der damalige Leiter des Bibiliothek, Ulrich Schmitter gegenüber den Politikern des Kulturausschusses. Sonneneinwirkung und Vögel, die an den Dichtungen picken, hätten im Laufe von 23 Jahren für Schäden gesorgt. Es folgte damals zwar eine Reparatur, doch inzwischen haben sich nicht nur die Probleme bei Regen wieder eingestellt.