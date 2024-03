Projekt in Nettetal Weniger Parkplätze, mehr Platz für Radfahrer

Zum Rasen lädt die Wevelinghover Straße zumindest optisch nicht ein – rechts und links der Einbahnstraße im Lobbericher Ortskern parken häufig Autos, in der Mitte bleibt so eine ziemlich enge Gasse für den durchaus regen Autoverkehr. Wenn die Stadtverwaltung mit ihren Plänen bei der Politik Zustimmung findet, wird die Wevelinghover Straße so umgestaltet, dass mit zu flottem Autoverkehr noch weniger zu rechnen sein dürfte: Das Stück zwischen dem Kreisel und der Graf-Mirbach-Straße soll nämlich zur Fahrradstraße werden – und womöglich auch einmal das anschließende Stück bis zum Bahnradweg. Eine Idee, die ins Mobilitätskonzept der Stadt passt und die am Donnerstag, 14. März, im Planungsausschuss des Stadtrates besprochen werden soll.