Sammlung zur Textilindustrie Stadt Nettetal will sich von Textilscheune trennen

„Nein, wir sind nicht informiert. Das wird alles über unsere Köpfe entschieden“, sagt Hildegard Tillmann. Sie und ihr Mann Walter haben ihre Sammlung zur Textilindustrie am Niederrhein in eine Stiftung eingebracht, seit 40 Jahren werden Teile ihrer Sammlung in der Alten Scheune in Hombergen präsentiert. Zurzeit läuft dort die Jubiläumsausstellung. Am Sonntag, am Tag des offenen Denkmals, ist die Textilscheune bei freiem Eintritt geöffnet.