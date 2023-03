Stadt will Initiative unterstützen Braucht Nettetal mehr Tempo-30-Zonen?

„Rettet die Erde“ stand auf einem Plakat, als vor einigen Tagen rund 100 Unterstützer der Fridays for Future Nettetal und der Parents for Future Kreis Viersen vor dem Stadthaus in Viersen demonstrierten. Eine der dabei erhobenen Forderungen lautete: Tempolimit 30 für den Verkehr innerorts. Auch die Nettetaler Stadtverwaltung würde gerne noch mehr Tempo-30-Limits im Stadtgebiet verhängen. Doch ihr sind da in etlichen Fällen bislang die Hände durch die Straßenverkehrsordnung gebunden. Vor besonders gefährdeten Bereichen wie Schulen oder Kitas lässt sich Tempo 30 verhängen. Völlig frei nach eigenem Ermessen dürfen Kommunen jedoch nicht über solche Tempolimits verfügen. Sie müssen sich an allgemein in Deutschland geltende Normen für Geschwindigkeitsregelungen für Straßen halten – noch jedenfalls.