Für mehr Artenvielfalt in Nettetal : Stadt will für neues Grün auf alten Dächern sorgen

Stadt will für neues Grün auf alten Dächern sorgen

Für mehr Artenvielfalt in Nettetal

Nettetal Die Stadt Nettetal setzt auf mehr Grün. Mit Fördermitteln des Landes sollen heimische Garagen- und Flachdächer begrünt werden. Davon verspricht man sich mehr Lebensraum für Insekten und Vorteile für den Wasserkreislauf.

Die sommerliche Hitzebelastung, länger werdende Hitzeperioden und asphaltierte Flachdächer: All das begünstigt die Klimakrise und das Insektensterben. Um dieser Erkenntnis in Nettetal entgegenzuwirken, dürfen sich Hauseigentümer und Gewerbebesitzer ab dem 1. April über Zuschüsse freuen, wenn sie ihr Dach extensiv begrünen. Im Rahmen des Förderprogramms „Dachbegrünung“ stellt die Stadt Nettetal ein Fördervolumen von 40.000 Euro bereit.

Die Stadt selber hat für das Förderprogramm eine Förderung aus dem Sonderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“ des Landes Nordrhein-Westfalen in Anspruch genommen und leitet diese Fördergelder an die privaten und gewerblichen Eigentümer der Immobilien weiter. „Der Zuschuss für die Dachbegrünung liegt bei bis zu 50 Prozent. Maximal werden jedoch 3000 Euro bezuschusst“, erklärt Agnes Steinmetz von der Stadtverwaltung Nettetal.