Für Nettetaler Verwaltungs-Mitarbeiter Stadt will ehemalige Commerzbank-Filiale umbauen

Es war Ende Oktober des vergangenen Jahres, als die Commerzbank den Plan verkündete, ihre Filiale an der Marktstraße in Lobberich zu schließen. Für Bürgermeister Christian Küsters tat sich damit eine Gelegenheit auf: In den Räumen der Filiale könnte Platz für Mitarbeiter der Stadtverwaltung gefunden werden. Eine Idee, die der Verwirklichung so nahe gekommen ist, dass sich die Stadt jetzt vom Rat die Erlaubnis holte, mehr als 100.000 Euro für Umbauten in der ehemaligen Bank-Filiale auszugeben. Die so entstehende Rathaus-Zweigstelle soll allerdings nur eine Durchgangsstation sein, denn Stadtverwaltung und Politik haben noch weiter reichende Pläne.