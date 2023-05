Vorschlag an Rat in Nettetal Stadt will Änderungen bei Müllabfuhr

Nettetal gewinnt eine größere „Nachfragemacht“, wenn sie sich mit den Gemeinden Grefrath und der Stadt Tönisvorst bei der Suche nach einem neuen Müllabfuhr-Dienstleister zusammentut. Das ist einer der Gründe für einen Vorschlag, über den der Stadtrat am Donnerstag, 4. Mai, entscheiden soll. Da Entsorgungsverträge mit dem Neusser Unternehmen EGN Ende 2024 auslaufen, müssen neue Vereinbarungen mit einem Dienstleister für den Zeitraum ab 2025 her – und den will Nettetal gemeinsam mit Grefrath und Tönisvorst europaweit finden. Die ans Entsorgungssystem angeschlossene Einwohnerzahl erhöhe sich dann von 42.500 Nettetalern auf knapp 87.000 Nettetaler, Grefrather und Tönisvorster – was beim Verhandeln über die Konditionen neuer Verträge eine stärkere Position der Kommunen bedeuten kann. Ein solches gemeinsames Entsorgungssystem würde aber auch zur Folge haben, dass sich für die Nettetaler etwas ändert – nämlich bei der Entsorgung von Schadstoffen und beim Abfuhr-Rhythmus der Blauen Tonne fürs Altpapier.