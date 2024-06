Appell an Bürger in Nettetal Stadt warnt vor Unwetter und hat dringende Bitte

Sollte es am heutigen 18. Juni wegen Unwettern zu Notfällen kommen, sollten die Betroffenen nicht in einem der Nettetaler Feuerwehrgerätehäuser anrufen, sondern die Kreisleitstelle der Feuerwehr unter dem Notruf 112 oder der Rufnummer 02162 8195100 kontaktieren. Mit dieser „dringenden Bitte“ hat sich die Stadtverwaltung Nettetals am Morgen an die Bürger gewendet. Sie reagierte damit auf eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, der laut Stadt vor Gewitter- und Starkregen in großen Teilen von Nordrhein-Westfalen warnt. Auch in Nettetal sei mit zum Teil schweren Gewittern zu rechnen, einhergehend mit schweren Sturmböen und größerem Niederschlag von Hagel. „Die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtverwaltung Nettetal weisen zur Selbstvorsorge der Bürgerinnen und Bürger, beispielsweise zu Schutzmaßnahmen gegen eindringendes Wasser in das eigene Gebäude, auf die Homepage der Stadt Nettetal hin. Unter www.nettetal.de/hilfe-notsituationen-notfallinformationen sind hier wissenswerte Informationen zu Starkregenereignissen zusammengefasst. Informationen stellt zudem das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz unter www.bmuv.de zur Verfügung“, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadtverwaltung.