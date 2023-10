Arbeitgeber Stadt Stelle frei – wofür Nettetal ständig Personal sucht

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist gut für Eltern und den Nachwuchs. Allein: Es gibt in Deutschland schon seit Längerem nicht genug Erzieherinnen und Erzieher. Etliche Städte holten sich daher schon pädagogische Fachkräfte mit Studienabschluss aus Spanien. Nettetal ist diesen Weg bislang noch nicht gegangen. „Wir bekommen immer noch Bewerbungen und wir bilden auch selbst Erzieherinnen und Erzieher aus“, sagt Bürgermeister Christian Küsters. Nach ausgeschriebenen Stellen müssen Bewerber in Nettetal auch nicht lange suchen: Erzieherin/Erzieher läuft im Internet-Karriereportal quasi in Endlosschleife. „Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir regelmäßig staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher (m/w/d). Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um eine Dauerausschreibung“, heißt es dort. Und: „Das bedeutet, dass wir Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen jederzeit gerne entgegennehmen und im Bedarfsfall darauf zurückgreifen werden.“