Digitalisierung in Nettetal Jetzt antwortet das Rathaus mit künstlicher Intelligenz auf Fragen

Den Fraktionsvorsitzenden der FDP in Nettetal kennt der neue digitale Diener der Stadtverwaltung noch nicht. Aber immerhin hat er einen Tipp, wo man den Namen oder die Funktion von Johannes Peters, dem Fraktions-Chef der Liberalen, finden könnte: „Für solche politischen Informationen empfehle ich Ihnen, die offizielle Webseite der FDP Nettetal zu besuchen oder direkt mit der FDP-Fraktion in Nettetal Kontakt aufzunehmen“, rät der Chat-Bot, den die Stadt jetzt auf ihrer Internetseite www.nettetal.de in Dienst gestellt hat. Aufrufen kann man ihn über einen Button unten rechts auf der Seite.