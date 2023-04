Zum Wohl des Klimas Stadt Nettetal gibt Bauherren Baumgutscheine

Mag Nettetal schon etliche Seen und auch viel Grün drumherum haben – den Bewohnern reicht das offenbar nicht. Auf einem rund 3500 Quadratmeter großen Areal südwestlich des Nettebruchs am Nettbrucher Weg haben sie kürzlich 14 gespendete Obstbäume gepflanzt. Die Grünlandfläche in Stadtbesitz erweitert die Jubiläumswald-Streifen, auf denen die Nettertaler seit 2009 emsig Bäume setzen. Gepflanzt wurden jetzt am Nettebruch sieben Apfel-, vier Birnen-, zwei Walnussbäume sowie eine Esskastanie. Zudem wurde die Saat für eine Wildblumenwiese ausgebracht. Damit sich das davon hoffentlich angelockte Kleingetier in Ruhe breit machen kann, werden auch „Insektenhotels“ geboten.