Auszeichnung in Nettetal : Mit dem Heimatpreis wird das Ehrenamt gewürdigt

Nettetal Bewerben können sich Vereine, Institutionen oder Einzelpersonen, die ein tolles Projekt für Nettetal initiiert und umgesetzt haben.

Wer ist ehrenamtlich in Nettetal unterwegs, wer kennt besondere Leistungen von Ehrenamtlern, die preiswürdig sind? Die Stadt Nettetal verleiht im Jahre 2020 zum zweiten Mal den Heimatpreis. Die Auszeichnung wird vom NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung finanziert. Der Stadtrat hat im März beschlossen, an diesem Landesprogramm teilzunehmen und den Heimat-Preis für die Stadt Nettetal für das Jahr 2020 erneut zu vergeben. Der Preis soll das lokale Engagement von ehrenamtlich Tätigen würdigen. Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit verbindet sich mit dem Heimat-Preis auch die Chance, Ansporn für andere zu liefern und Unterstützer zu finden.

In Nettetal wird der Preis in drei Preiskategorien (2500, 1500 und 1000 Euro) vergeben. Bewerben können sich Vereine, Institutionen oder Einzelpersonen, die ein tolles Projekt für Nettetal initiiert und umgesetzt haben. Eingereicht werden können Maßnahmen oder Projekte, die im Besonderen dazu geeignet sind, die Identität und das Heimatbewusstsein der Region zu fördern, das Zusammenleben in der Stadt attraktiver zu machen, den Zusammenhalt in der Stadt, auch stadtteilübergreifend, zu stärken, lokale Besonderheiten herauszustellen, Anreize zu schaffen, die Region zu entdecken oder zu erleben, zu ehrenamtlichem und bürgerschaftlichem Engagement zu motivieren.

Dies können im Besonderen Projekte/Maßnahmen/Initiativen sein, die im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich, im Bereich der allgemeinen Bildung/Öffentlichkeitsarbeit, dem Bereich Klima und Umwelt und/oder der Baukultur umgesetzt werden. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen und juristischen Personen, die Projekte in Nettetal umsetzen und überwiegend ehrenamtlich tätig sind. Kommerzielle Maßnahmen werden nicht berücksichtigt . Die Stadtverwaltung bittet alle Interessierten, ihre Projekte und Arbeiten zum Thema „Heimat“ bis Mittwoch, 30. September, bei der Stadt Nettetal einzureichen. Die Bewerbungsunterlagen sind online unter www.nettetal.de abrufbar. Sie können per E-Mail an monika.ioannidis@nettetal.de oder per Post an Stadt Nettetal, NetteZentrale, Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal, versandt werden.