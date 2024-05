Auszeichnung in Nettetal Jetzt bewerben für den Heimatpreis 2024

In Nettetal wird der Preis in drei Preiskategorien vergeben. Bewerben können sich Vereine, Institutionen oder Einzelpersonen, die ein Projekt für Nettetal im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich, im Bereich der allgemeinen Bildung und Öffentlichkeitsarbeit, dem Bereich Klima und Umwelt oder der Baukultur initiiert und umgesetzt haben. Zu den Preisträgern vergangener Jahre gehörte beispielsweise die Nettetaler Flüchtlingshilfe. Aber auch der Förderverein „Alter Kirchturm Breyell“ und der Verein „Breyell Kultur“ sowie die Wenkbüll-Initiative, die Konzerte auf dem Alten Markt in Lobberich organisiert, wurden schon mit einem Preis ausgezeichnet.