Schäden in Nettetal Wie die Stadt Schulen gegen Einbrecher aufrüstet

So etwas macht die Polizei nicht alle Tage. Das räumte sie auch selbst ein, als sie im vergangenen August per Facebook-Post Leute ansprach, die sie gerne mal persönlich kennengelernt hätte: „Es ist ungewöhnlich, dass wir uns direkt an Sie wenden… aber: Wie kann man nur so blöd sein?“ Die Angesprochenen waren Einbrecher. Denn in den Tagen zuvor hatte es eine Reihe von Einbrüchen in Schulen im Kreis Viersen gegeben, bei denen iPads gestohlen worden waren.