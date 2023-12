Umbau für 110.000 Euro Nettetals Stadtverwaltung zieht in ehemalige Bank-Filiale ein

Die Stadtverwaltung wird 20 Mitarbeiter demnächst in Räumen der früheren Commerzbank-Filiale in Lobberich unterbringen. Sie hat nach eigenen Angaben zum 1. November einen Mietvertrag für die Räume geschlossen. Weil dort bislang nur sieben Arbeitsplätze eingerichtet waren, muss die Stadt nun umbauen, um ihre 20 Mitarbeiter in den Räumen an der Marktstraße unterbringen zu können. Die Kosten dafür sind auf 110.000 Euro veranschlagt und vom Betriebsausschuss des Rates kürzlich abgesegnet worden.