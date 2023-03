Bestattungen in Nettetal Stadt schafft Platz für noch mehr Urnen

Urnen können in Nettetal seit 2017 in oberirdischen Kammern auf dem Lobbericher Friedhof bestattet werden. Dort sind inzwischen 120 solcher Kammern entstanden, in jeder können zwei Urnen beigesetzt werden – ein Angebot, das sich gelohnt hat. „Die Nachfrage nach dieser Bestattungsform war von Anfang an groß und hat sich verstetigt. Die pflegefreie Bestattungsmöglichkeit in einem individuell gestalteten Umfeld wird von den Bürgerinnen und Bürgern geschätzt“, sagt die Stadtverwaltung. Darum will sie jetzt diese Form der Bestattung auch auf dem Friedhof in Kaldenkirchen anbieten. Dort sollen fünf Stelen mit jeweils 16 weiteren Kammern für Urnen aufgestellt werden. „Damit kann der Bedarf für die nöchsten fünf Jahre gedeckt werden“, sagt Hans-Willi Pergens, Chef des städtischen Nettebetriebs.