Insektenschutz in Nettetal Stadt lässt mehr als 20.000 Blumenzwiebeln pflanzen

An welchen Standorten kann nicht maschinell gepflanzt werden? Zum Beispiel am Parkstübchen oder am Kreisverkehr an der Johannesstraße in Hinsbeck. Deshalb werden dort Blumenzwiebeln von Hand gepflanzt. „Dies ist dort erforderlich, wo aufgrund der Örtlichkeit oder vorhandener Wurzeln und Leitungen eine maschinelle Pflanzung nicht möglich ist“, erläutert die Verwaltung. In bestehende Staudenpflanzungen würden zudem zahlreiche Alliumzwiebeln gesetzt. Diese seien ebenfalls wahre Insektenmagneten.