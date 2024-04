Brandschutz in Nettetal Stadt muss viele Millionen in die Feuerwehr investieren

Brandschutzbedarfsplan klingt nach Bürokratie und dicken Akten – und es ist auch ziemlich umfangreich, was die Politiker in Nettetal demnächst beschließen sollen. Und teuer wird es auch, wenn die im Entwurf für einen überarbeiteten Brandschutzbedarfsplan vorgesehenen Maßnahmen so beschlossen werden. Knapp 1,7 Millionen Euro wird demnach die Stadt alleine 2025 ausgeben müssen, um ihre Feuerwehr besser auszurüsten und die Schlagfertigkeit bei Einsätzen weiter zu stärken. In den Folgejahren sind weitere Ausgaben nötig.