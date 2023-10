Wettkampf „Schritt4Fit“ Im Nettetaler Rathaus herrschte richtig viel Bewegung

Die Distanz der „Flotten Socken“ spricht nicht nur für Ausdauer. Der Name lässt auch Fantasie erkennen. Andere Marschierer orientierten sich an den verwaltungsinternen Nummern ihrer Abteilungen. So waren etwa die „17-er“ aus dem Bürgerservice am Start, aber auch eine Friedhofsgärtnertruppe unter dem nummernfreien Kampfnamen „Men in Black“. Ob die „Flotten Socken“ wirklich die Beweglichsten sind, wird sich zeigen. Ein paar Tage noch haben die Teams Zeit, ihre Leistungen zu melden.