Baum fällt in Nettetal Stadt lässt 90 Jahre alte Linde fällen

Für regelmäßige Kontrollen der rund 11.000 städtischen Bäume in Nettetal sind Ewald Meier, Baumexperte im Nettebetrieb, und drei weitere Baumkontrolleure zuständig. Jeder Baum soll einmal alle 15 Monate begutachtet werden und auf seinen Gesundheitszustand untersucht werden. Dabei werden nötige baumpflegerische Maßnahmen festgelegt. Mitunter sehen sich die Experten jedoch gezwungen, einen Baum fällen zu lassen. So etwa auch jüngst eine etwa 50 Jahre alte Roteiche in Kaldenkirchen an der Ecke Kehrstraße / Zur Lärche. An Stamm und in der Krone waren zwar keine Symptome einer Erkrankung zu sehen gewesen, doch auch dort hatten die Experten am Stammfuß einen Pilz entdeckt – den Klapperschwamm.