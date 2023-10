Feier für Bedürftige Stadt Nettetal lädt zum Weihnachtsessen ein

Wann sind die Weihnachtsfeiern? Zwei Feiern sind im Jugendheim Arche, An St. Sebastian 33 in Lobberich: am Dienstag, 12. Dezember und am Mittwoch, 13. Dezember. Termin für die dritte „Weihnachtsfeier für Bedürftige“ ist der Donnerstag, 14. Dezember, dann im Pfarrgemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde Breyell, Lötscher Weg 1. „Jeweils in der Zeit von 17 bis 21 Uhr werden ein festliches Essen, Weihnachtsbuden mit Punsch und Waffeln, Musik und ein Abend in Gemeinschaft angeboten“, informiert der Stadtsprecher.