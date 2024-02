Tourismus in Nettetal Stadt kauft Areal für Wohnmobil-Stellplätze

Derzeit verfügt Nettetal lediglich an vier Standorten über Stellplätze für Wohnmobile: auf dem Wanderparkplatz am Nettebruch an der Breyeller Straße in Lobberich; am Flothend 1 in Lobberich gibt es drei Stellplätze, auf dem Parkplatz am Krickenbecker See, Krickenbecker Allee 38, in Hinsbeck gibt es sechs und auf dem Kinderbauernhof Steffens, Hülst 16, in Kaldenkirchen, drei Stellplätze – und diese drei sind die einzigen mit Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten.