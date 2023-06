Maßnahmen in Nettetal Wie die Stadt Pflanzen im Trocken-Stress retten will

Denn die Stadt ist mit ihren Mitteln irgendwann am Ende. Richtig große, alte Bäume können mehrere Hundert Liter am Tag trinken. Solchen Durst überall zu stillen und jeder Pflanze in der Stadt zu helfen, würde Wassermengen und Transporte in einem Ausmaß erfordern, das nicht zu leisten ist – und das andere Kommunen auch nicht schaffen. Grundsätzlich unbewässert bleiben Rasenflächen etwa auf Spielplätzen und in Parkanlagen. Denn, so sagt Meinert: „Die werden braun, aber später auch wieder von alleine grün.“