Fördermittel der Stadt Nettetal Wieder Zuschüsse für Balkonkraftwerke – warum Eile geboten ist

Soll die Stadt Nettetal auch in 2024 wieder Geld locker machen, um Bürger beim Kauf eines sogenannten Balkonkraftwerks zu unterstützen? In dieser Frage herrschte keine Einigkeit, als sie der Umweltausschuss des Stadtrates im Herbst vergangenen Jahres diskutierte. Die FDP und die Wählergemeinschaft „Wir in Nettetal“ waren angesichts der sich verschlechternden Finanzlage der Stadt dagegen, mit den Stimmen anderer Parteien bekam das Vorhaben jedoch eine Mehrheit. Und so stellt die Stadt in diesem Jahr wieder Zuschüsse für den Kauf einer kleinen Solaranlage für den Balkon zur Verfügung. Anträge können ab Montag, 19. Februar, gestellt werden.