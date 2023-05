Pflegestützpunkt bei Stadt Nettetal Rat zu seniorengerechtem Wohnen

Anna-Lena Elß informiert zu allen Fragen des Wohnens im Alter. Ihr Beratungsangebot richtet sich in erster Linie an ältere Menschen und Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf, aber auch an deren Angehörige. Ihr Ziel ist es dabei, das selbstständige Wohnen beziehungsweise die selbstständige Haushaltsführung der Menschen in ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld zu erhalten, zu fördern oder wiederherzustellen. Um sich ein Bild von der Wohnsituation zu machen und umfassend beraten zu können, so die Stadtverwaltung, besucht Elß Interessenten auch daheim.