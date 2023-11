Prognose der Verwaltung Mit so vielen Geflüchteten rechnet die Stadt Nettetal 2024

Die Zahl der Geflüchteten und Asylsuchenden, die in Nettetal aufgenommen wurden, ist binnen weniger Wochen weiter gestiegen. Waren es am 30. September noch 279 Asylbewerber im Anerkennungsverfahren gewesen, waren es gut einen Monat später 317. Auch die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge stieg in diesem Zeitraum von 168 auf 491 Menschen. Dem stand eine Abwanderung von 20 Geflüchteten gegenüber, deren Asylgesuch positiv beschieden ist.