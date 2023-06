Teil der Digitalisierungs-Strategie Ärgernis entdeckt? Nettetal führt digitalen Mängel-Melder ein

Eine unebene Gehwegplatte, die zur Stolperfalle werden kann, oder eine defekte Straßenlaterne – in solchen und anderen Fällen sollen Nettetals Bürger künftig die Stadtverwaltung auf digitalem Wege informieren können. Denn ein „Mängelmelder“, mit dessen Hilfe auch der Ort des Problems gleich auf einer Karte markierbar ist, gehört zu den Diensten, die die Stadt bei der Digitalisierung ihrer Arbeit anbieten will. „E-Government“ – was so viel heißen soll wie „Elektronische Verwaltung“ – ist das Stichwort.