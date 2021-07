Verkehrswende in Nettetal : Stadt fördert die private Anschaffung von Lastenfahrrädern

Verkehrswende in Nettetal

Nettetal Die Stadt will etwas fürs Klima tun und fördert die Verkehrswende. Zum 1. August startet sie ein Förderprogramm für die private Anschaffung von Lastenfahrrädern.

Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) drückt aufs Tempo. Auch wenn das Mobilitätskonzept noch läuft und die Stadtwerke aktuell E-Lastenräder verleihen, will die Stadt schon jetzt die private Anschaffung von Lastenrädern fördern. Das neue Förderprogramm beginnt bereits am 1. August. Beim Kauf eines Lastenrades oder eines Anhängers wird auf Antrag eine Kaufprämie in Höhe von bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten ausgezahlt. Für Elektro-Lastenräder gibt es einen Zuschuss von 500 Euro, bei Lastenrädern ohne elektrische Unterstützung 300 Euro. Anhänger werden mit 100 Euro bezuschusst. Markus Grühn, Leiter des Bereichs Stadtentwicklung und Bauen, weist darauf hin, dass das Windhundprinzip gilt. Insgesamt stehen dafür 10.000 Euro im Haushalt bereit. Damit könnten maximal 20 E-Lastenräder gefördert werden. Wie man auch bei den Stadtwerken erfahren hat, gibt es zurzeit lange Lieferzeiten für Lastenräder aller Art.