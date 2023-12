Stadtgespräch in Nettetal Erleuchtung aus Kaldenkirchen, Spende aus Lötsch

Nettetals Bürgermeister Christian Küsters, Wirtschaftsförderer Hans-Willi Pergens sowie Kerstin Duve vom Unternehmensservice der Stadt Nettetal haben sich bei Unternehmensbesuchen jetzt auch bei der Achim Hegger Lichtwerbung GmbH in Kaldenkirchen umgesehen. Hervorgegangen aus der 1921 in Lobberich gegründeten Helo Gebrüder Hegger OHG, einem Batterien- und Elementewerk, spezialisierte sich das Unternehmen nach Angaben der Stadt ab 1951 und unter dem neuen Namen Helo Neon auf die Fabrikation von Neonröhren. Seit 1970 und dem Einstieg des heute noch tätigen Geschäftsführers Achim Hegger dreht sich alles um die Produktion visueller Kommunikation vor, in, auf und an Gebäuden.