Auf Nettetals neuer Website Ärgernis? Stadt startet Mängelmelder im Internet

Bürger Zorn hat schon entdeckt, auf welch neuem Weg man neuerdings die Stadtverwaltung über Ärgernisse in Kenntnis setzen kann. „Seit Tagen sammelt sich diverser Müll vor dem Haus Nr. 7, Kehrstraße in Kaldenkirchen. Der Müllberg blockiert den Gehweg, droht auf die Straße zu fallen“, schrieb Zorn in den „Mängelmelder“, der seit dem Neustart der städtischen Internetseiten am Start ist. Eine Stunde später war dann dort zu lesen: „Hallo Herr Zorn, vielen Dank für Ihre Meldung! Wir kümmern uns um Ihr Anliegen und melden uns zeitnah zurück. Mit freundlichen Grüßen Ihre Stadt Nettetal.“ Ein orangefarbener Punkt signalisierte am Morgen des 12. September: Das Kümmern ist noch nicht beendet, der Hinweis aus der Bevölkerung ist noch „in Bearbeitung“.