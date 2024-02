Wachsender Bedarf in Nettetal Stadt berät zu Neuerungen bei der Pflegeversicherung

Dass Pflege und Informationsbedarf dazu kein Randthema mehr ist, bemerken die Mitarbeiter des Stützpunktes zunehmend. Die Zahl der Menschen, die dort Rat suchen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das ist in erster Linie eine Folge der sich verändernden Altersstruktur auch der Nettetaler Bevölkerung. Dieser Trend zu einer immer größeren Gruppe betagter Menschen – und damit auch zu einem wachsenden Bedarf an Pflege – wird sich fortsetzen. Kostenpflichtiger Inhalt Nach Prognosen des Kreises Viersen wird die Zahl der pflegebedürftigen Nettetaler von 633 Personen im Jahr 2022 auf 1052 Personen in 2040 steigen. Die Zahl der pflegebedürftigen Senioren ab 80 soll im selben Zeitraum von 1673 auf 2247 Personen steigen und gar auf 3050 im Jahr 2050.