Service in Nettetal Die Lotsin auf dem Weg zum Ehrenamt

Die Rente rückt näher, was kann ich demnächst noch Sinnvolles tun? Für Menschen, die über diese Frage grübeln, gibt es in Nettetal eine Ansprechpartnerin: Maria Posthumus ist Ehrenamtsbeauftragte der Stadt und kann Tipps geben, in welchen Bereichen und auf welche Weise man sich in seiner freien Zeit bei Initiativen, Vereinen und Organisationen in Nettetal ehrenamtlich engagieren kann.