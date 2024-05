Platzmangel in Nettetals Verwaltung Stadt beerdigt ihren Plan für Rathaus-Erweiterungsbau

Es war eine nette Idee – auf jeden Fall aus Sicht der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Ein Grundstück an der Steegerstraße, nur wenige Meter vom Rathaus am Doerkespatz entfernt, hatte die Verwaltungsspitze im Visier, um dort einen Neubau hinzusetzen. Der sollte Platz und eine moderne Arbeitsumgebung für etliche Mitarbeiter bieten. Schließlich klagt die Stadtverwaltung über Raummangel. Doch aus dem Erweiterungsbau an der Steegerstraße wird auf absehbare Zeit nichts werden. „Wirtschaftlich nicht machbar“, habe das Urteil jetzt in einer Sitzung des Verwaltungsvorstands gelautet, so Bürgermeister Christian Küsters. Heißt: In einer Zeit, in denen Nettetal über Jahre hinweg mit Millionen-Löchern im Haushalt zu kämpfen haben wird und Sparsamkeit geboten ist, wäre ein solcher Neubau zu teuer.