Prozess gegen fünf Nettetaler Angeklagte : Sozialbetrug - Staatsanwältin fordert mehrjährige Haftstrafen

Der Prozess findet am Landgericht in Krefeld statt. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Nettetal Arbeiterinnen in Nettetaler Textilfirmen waren laut Anklage als Selbstständige gemeldet, dabei seien sie dort angestellt gewesen. Am Landgericht in Krefeld wurde jetzt der Prozess fortgesetzt.

Am Krefelder Landgericht, 4. Große Strafkammer (als Wirtschaftskammer) wurde jetzt der Prozess gegen ursprünglich fünf rumänische und mazedonische Staatsangehörige im Alter zwischen 36 und 64 Jahren aus Nettetal fortgesetzt. Jetzt hielten die Staatsanwältin sowie die Verteidiger ihre Plädoyers.

Doch zunächst zum Hintergrund: Den beiden Männern und den drei Frauen auf der Anklagebank wird vorgeworfen, Arbeitsentgelt in mehreren Fällen vorenthalten und veruntreut oder Beihilfe dazu geleistet zu haben. Bei den Beschuldigten handelt es sich um den Geschäftsführer und Angestellte zweier Nettetaler Firmen, in denen Kleidung aufgearbeitet wurde.

Die hauptsächlich aus Rumänien stammenden Frauen, die dort tätig waren, wurden als Selbstständige oder Kurzarbeiterinnen ausgegeben, obwohl es sich, laut Anklageschrift, um festangestellte Arbeiterinnen handelte. Weil sie von daher nicht ordnungsgemäß beim jeweils zuständigen Sozialversicherungsträger gemeldet waren, entstand diesen ein erheblicher Schaden.