Wechsel an Klub-Spitze in Nettetal Warum Sportvereine immer schwerer Ehrenamtler finden

Die mehr als 1800 Mitglieder des TSV Kaldenkirchen müssen sich einen neuen Vorsitzenden suchen. Paul Schrömbges, der das Amt 16 Jahre innehatte, wird sich bei der Jahreshauptversammlung des Klubs am 16. Juni nicht mehr zur Wahl stellen. „Man muss gehen, bevor aus Respekt Mitleid wird“, sagt der 69-Jährige. Ein Wechsel an der Spitze eines Vereins ist an sich nichts Ungewöhnliches. Ob am 16. Juni ein Nachfolger kandidiert, muss sich freilich noch zeigen. Nach Schrömbges schon 2022 angekündigten Verzicht auf eine weitere Kandidatur lasen die Mitglieder zumindest im Mai in der Einladung zur Jahreshauptversammlung noch: „Der Vorstand hat in den vergangenen Monaten bislang vergebens versucht, eine/n Nachfolger/in zu interessieren.“