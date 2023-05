Spende von Stadtwerken Nettetal Sportvereine bekommen fast 10.000 Euro

Mit einer Spende von fast 10.000 Euro an die Mitglieder des Stadtsportverbandes fördert das Versorgungsunternehmen die Kinder- und Jugendarbeit in den Klubs. „Als Stadtwerke Nettetal fühlen wir uns mit den hier lebenden Menschen in besonderer Weise verbunden. Von daher ist es uns wichtig, die ehrenamtliche Arbeit mit jungen Menschen in den Vereinen zu unterstützen“, sagte Norbert Dieling, Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal. Bereits seit 2014 fördern die Stadtwerke den Kinder- und Jugendsport in der Region.